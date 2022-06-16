Два українських арбітра будуть обслуговувати матчі жіночого ЧЄ-2022 по гандболу
Головний тренер збірної України – про матчі з Литвою: «Команда показала максимальну мотивацію. Ми грали за нашу країну»
В'ячеслав Лочман підвів підсумки зборів в Алітусі
17:52
В'ячеслав Лочман / Фото - ФГУГоловний тренер чоловічої збірної України з гандболу В'ячеслав Лочман в інтерв'ю прес-службі ФДМ підвів підсумки зборів в Алітусі і двох товариських матчів проти місцевої команди Литви. «Синьо-жовті» виграли першу зустріч з рахунком 28:27 і поступилися в другій – 28:30.
«Збори виявилися дуже корисними і я ще раз хочу подякувати Федерацію гандболу Литви за це запрошення. Так, у нас вже були благодійні матчі в Німеччині, але ми вперше за багато місяців зіграли з суперником в статусі національної збірної. Литва, як і ми, грала на в чемпіонаті Європи-2022. Для нас ці матчі були дуже важливими. Ми перевірили хлопців, хоча через травми не вдалося викликати всіх. Дуже важливо побачити команду, визначити, що можуть хлопці, як вони мене чують. У більшості гравців чемпіонати закінчилися в травні, і після цього не у всіх була можливість тренуватися з м'ячем. Але я хочу сказати: все відіграли дуже самовіддано. Мотивація була на найвищому рівні. Ми грали за нашу країну. Ці матчі були гостьовими і, думаю, їх підсумки є для нас позитивними».
«Перший матч був трохи краще. У мене немає нарікань на виконання позиційних атак. Ми не забили тільки 9 м'ячів. У другій грі нас підвела реалізація - ми не забили 23 м'ячі, іноді не забивали з шести метрів. При цьому ми не викидали м'яч: в першій грі у нас було тільки близько шести втрат, а в другій грі – ще менше. Добре відстояли наші воротарі».
Напередодні стало відомо, що українські рефері Марина Дуплій і Олена Побєдріна працюватимуть на матчах жіночого чемпіонату Європи-2022 по гандболу.
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