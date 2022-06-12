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Головний тренер збірної України: «Відчувається, що в Литві все переживають за нашу країну»
В'ячеслав Лочман - про майбутні контрольні матчі команди<br>
16:23
Чоловіча збірна команда України з гандболу / Фото - FacebookЧоловіча збірна України з гандболу прибула в Алітус (Литва), де проведе навчально-тренувальні збори і контрольні матчі проти команди Литви (14-15 червня).
Головний тренер української збірної В'ячеслав Лочман в інтерв'ю прес-службі ФГУ поділився очікуваннями від майбутніх ігор своїх підопічних.
«Розмістилися дуже добре: відмінний готель, гарне харчування, до нас відмінне ставлення, відчувається, що всі переживають за нашу країну. На будівлі готелю, в якій ми живемо, – литовський і український прапори. Плануємо провести шість тренувань, подивитися, хто в якій формі після завершення сезону і наскільки хлопці готові до матчів проти Литви».
«Це дуже серйозні ігри проти сильного суперника, і це буде хороша перевірка для нас. Ми зможемо визначити свої помилки, які належить виправити до старту в відборі на чемпіонат Європи. Головне, що всі приїхали з величезним бажанням, кожен хоче показати, що він гідний місця в збірній. Деякі з кандидатів в збірну не змогли приїхати через травми або через оформлення документів».
Нагадаємо склад команди України, яка прибула в Литву.
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