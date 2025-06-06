Галичанка – володар жіночого Кубка України з гандболу
Львівський клуб у фіналі обіграв Карпати
близько 5 годин тому
Фото: Галичанка
У фінальному матчі Кубка України серед жінок львівська Галичанка здобула впевнену перемогу над ужгородськими Карпатами з рахунком 34:24 та втретє поспіль завоювала трофей. Зустріч відбулася в Ужгороді.
Найкращою гравчинею матча стала Мілана Шукаль (Галичанка). За підсумками турніру Шукаль також отримала звання найціннішої гравчині (MVP).
Фінал. Жінки
Карпати (Ужгород) – Галичанка (Львів) – 24:34 (15:15)
Третє місце посів Спартак-ШВСМ, який у матчі за бронзу обіграв Реал – 30:20 (17:7).
Мотор — володар Кубка України з гандболу.