Галичанка – володар жіночого Кубка України з гандболу

Львівський клуб у фіналі обіграв Карпати

близько 5 годин тому

Галичанка
Фото: Галичанка
Денис Сєдашов

Денис Сєдашов

У фінальному матчі Кубка України серед жінок львівська Галичанка здобула впевнену перемогу над ужгородськими Карпатами з рахунком 34:24 та втретє поспіль завоювала трофей. Зустріч відбулася в Ужгороді.

Найкращою гравчинею матча стала Мілана Шукаль (Галичанка). За підсумками турніру Шукаль також отримала звання найціннішої гравчині (MVP).

Фінал. Жінки

Карпати (Ужгород) – Галичанка (Львів) – 24:34 (15:15)

Третє місце посів Спартак-ШВСМ, який у матчі за бронзу обіграв Реал – 30:20 (17:7).

Мотор — володар Кубка України з гандболу.

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