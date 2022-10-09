«Мотор» дізнався суперників у Лізі Європи
«Мотор» мінімально поступився «Нордгорн-Лінгену»
Підопічні Гінтарса Савукінаса пропустили за 6 секунд до завершення гри
09 жовтня 21:06
«Мотор» зазнав чергової поразки в Бундеслізі-2.
Запоріжці в шостому турі мінімально поступилися «Нордгорн-Лінгену» (29:30).
Перший тайм виграли німці, які на перерву пішли ведучі у рахунку в три м'ячі. Після відпочинку підопічні Гінтарса Савукінаса заграли активніше і вирівняли гру. Ключовою у матчі стала атака гандболістів німецького клубу за 6 секунд до кінця гри.
Бундесліга-2
«Нордгорн-Лінген» – «Мотор» 30:29
Раніше стало відомо про всіх учасників гандбольної Суперліги.
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