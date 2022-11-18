«Мотор» мінімально поступився «Констанці» у Бундеслізі 2
«Мотор» у четвертому матчі поспіль поступився в Бундеслізі 2
Для підопічних Гінтараса Савукінаса це десята поразка в чемпіонаті
01:04
Підопічні Гинтараса Савукінаса поступилися «Айнтрахту».
Найрезультативнішим гравцем в складі запорізької команди став правий напівсередній Ігор Турченко. Він закинув 9 м'ячів.
У турнірній таблиці «Мотор» розташувався на 19-му місці. В активі української команди 4 очка.
Бундесліга 2
«Айнтрахт» – «Мотор» 34:31 (18:17)
Раніше ми повідомляли, що «Мотор» програв «Констанці».
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