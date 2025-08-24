Мотор завоював Суперкубок України
У боротьбі за титул запорожці розібралися з Одесою
24 хвилини тому
24 серпня відбувся матч за перший трофей сезону – Суперкубок України-2025 з гандболу.
Розігрували титул гегемон Мотор та віцечемпіон Кубка України Одеса. Одесити не зуміли нав’язати фавориту боротьбу та розгромно поступилися.
Суперкубок України-2025
Мотор – Одеса 32:18 (17:8)
Мотор: Чудінов, Радченко, Котюк (6), Кубатко (1), Рагозін, Черевко (1), Васильєв, Кравченко (4), Бондал, Гарбар (3), Шидловський, Заболотній (2), Горовий (11), Тютюнник (4)
Одеса: Дендеберя, Пацалюк, Саварин (10), Римарчук (1), Сагдєєв, Савчук (1), Колесников, Маломан (1), Григор'єв (1), Завідов (2), Ішкін, Николюк (2), Олексов, Спісак
Нагадаємо, що у жінок Суперкубок України завоювала Галичанка.
