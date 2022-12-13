«Мотор» не зумів втримати перевагу та програв «Ельбфлоренцу»
«Мотор» здобув першу перемогу у Європейській лізі
Запорожці обіграли «Агуаш-Санташ»
13 грудня 21:28
Фото: Facebook Мотора
У шостому турі гандбольної Європейської ліги «Мотор» здобув свою першу перемогу у турнірі.
Запорожці обіграли «Агуаш-Санташ», з яким минулого тижня зіграли внічию. Найкращим бомбардиром матчу став Ігор Турченко, який закинув 10 м’ячів у ворота суперників.
Європейська ліга. 6-й тур
«Мотор» – «Агуаш-Санташ» 30:24 (13:8)
Нагадаємо, що «Мотор» програв у минулому матчі Бундесліги-2.
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