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«Мотор» здобув першу перемогу у Європейській лізі

Запорожці обіграли «Агуаш-Санташ»
Гандбол
13 грудня 21:28
«Мотор» здобув першу перемогу у Європейській лізі
Фото: Facebook Мотора

У шостому турі гандбольної Європейської ліги «Мотор» здобув свою першу перемогу у турнірі.

Запорожці обіграли «Агуаш-Санташ», з яким минулого тижня зіграли внічию. Найкращим бомбардиром матчу став Ігор Турченко, який закинув 10 м’ячів у ворота суперників.

Європейська ліга. 6-й тур

«Мотор» – «Агуаш-Санташ» 30:24 (13:8)

Нагадаємо, що «Мотор» програв у минулому матчі Бундесліги-2.

Олег Шумейко-молодший
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