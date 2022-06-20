Два українських арбітра будуть обслуговувати матчі жіночого ЧЄ-2022 по гандболу
Неймовірна «Барселона» в 11-й раз стала тріумфатором Ліги чемпіонів. «Віве Кельце» не вдалося створити дива
Підсумки сезону-2021/22, символічна збірна турніру і MVP Фіналу чотирьох
13:26
«Барселона» / Фото - EHFУ Кельні (Німеччина) відбувся Фінал чотирьох гандбольної Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Тріумфатором турніру стала каталонська «Барселона».
Результати сезону Ліги чемпіонів:
Фінал чотирьох. 1/2 фіналу
«Веспрем» – «Віве Кельце» 35:37 (18:16)
«Кіль» – «Барселона» 30:34 (18:19)
Матч за третє місце:
«Кіль» – «Веспрем» 37:35 (овертайм та семиметрові)
Фінал:
«Барселона» – «Віве Кельце» 37:35 (овертайм та семиметрові)
Збірна Всіх зірок сезону-2021/22:
Воротар – Niklas Landin (Kiel)
Правий крайній – Aleix Gómez (Barcelona)
Правий напівсередній – Dika Mem (Barcelona)
Центральний – Kentin Mahé (Veszprém)
Лівий напівсередній – Petar Nenadić (Veszprém)
Лівий крайній – Hampus Wanne (Flensburg)
Лінійний – Kamil Syprzak (PSG)
MVP Фіналу чотирьох – Artsem Karalek Vive Kielce)
Кращий захисник – Hendrik Pekeler (Kiel)
Кращий молодий гравець – Tobias Grøndahl (Elverum)
Кращий тренер – Talant Dujshebaev (Vive Kielce)
Кращі снайпери:
1. Aleix Gómez (Barcelona) – 104
2. Dika Mem (Barcelona) – 100
3. Петар Ненадіч (Veszprém) – 93
Відзначимо, що для «Барселони» завойований трофей став другим поспіль і 11-м в історії турніру. Каталонці залишаються рекордсменом Ліги чемпіонів за кількістю кубків.
Нагадаємо, що запорізький «Мотор» з наступного сезону буде виступати в другій Бундеслізі.
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