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Неймовірна «Барселона» в 11-й раз стала тріумфатором Ліги чемпіонів. «Віве Кельце» не вдалося створити дива

Підсумки сезону-2021/22, символічна збірна турніру і MVP Фіналу чотирьох
Гандбол
13:26
Неймовірна «Барселона» в 11-й раз стала тріумфатором Ліги чемпіонів. «Віве Кельце» не вдалося створити дива
«Барселона» / Фото - EHF
У Кельні (Німеччина) відбувся Фінал чотирьох гандбольної Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Тріумфатором турніру стала каталонська «Барселона».
Результати сезону Ліги чемпіонів:

Фінал чотирьох. 1/2 фіналу

«Веспрем» – «Віве Кельце» 35:37 (18:16)

«Кіль» – «Барселона» 30:34 (18:19)

Матч за третє місце:

«Кіль» – «Веспрем» 37:35 (овертайм та семиметрові)


Фінал:

«Барселона» – «Віве Кельце» 37:35 (овертайм та семиметрові)


Збірна Всіх зірок сезону-2021/22:

Воротар – Niklas Landin (Kiel)

Правий крайній – Aleix Gómez (Barcelona)

Правий напівсередній – Dika Mem (Barcelona)

Центральний – Kentin Mahé (Veszprém)

Лівий напівсередній – Petar Nenadić (Veszprém)

Лівий крайній – Hampus Wanne (Flensburg)

Лінійний – Kamil Syprzak (PSG)

MVP Фіналу чотирьох – Artsem Karalek Vive Kielce)

Кращий захисник – Hendrik Pekeler (Kiel)

Кращий молодий гравець – Tobias Grøndahl (Elverum)

Кращий тренер – Talant Dujshebaev (Vive Kielce)

Кращі снайпери:

1. Aleix Gómez (Barcelona) – 104

2. Dika Mem (Barcelona) – 100

3. Петар Ненадіч (Veszprém) – 93
Відзначимо, що для «Барселони» завойований трофей став другим поспіль і 11-м в історії турніру. Каталонці залишаються рекордсменом Ліги чемпіонів за кількістю кубків.

Нагадаємо, що запорізький «Мотор» з наступного сезону буде виступати в другій Бундеслізі.
Володимир Кириченко
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Теги

Барселона (гандбол) Кіль Веспрем Віве Кельце Ліга чемпіонів (гандбол)

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