Польська Суперліга. Галичанка – Кобєжице. Відеотрансляція на XSPORT
Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом
Фото: Галичанка
5 листопада Галичанка проведе матч 9 туру чемпіонату Польщі з гандболу з Кобєжице.
Зустріч Галичанка – Кобєжице дивіться на Youtube каналі XSPORT. Початок – о 19:00 за київським часом:
Відзначимо, що команди є сусідами у турнірній таблиці польської Суперліга – Кобєжице розташовується на п’ятій позиції, Галичанка йде шостою. Нагадаємо, що напередодні Галичанка обіграла Сосницю.
