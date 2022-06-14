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Правий крайній збірної України: «У нас дуже сильна мотивація – показати, що таке Україна. І ми готові віддати все за нашу країну»

Данило Глушак – про майбутні контрольні матчі з Литвою
Гандбол
10:25
Правий крайній збірної України: «У нас дуже сильна мотивація – показати, що таке Україна. І ми готові віддати все за нашу країну»
Данило Глушак / Фото - ФГУ
Правий крайній збірної України і литовського «Драгунас» Данило Глушак прес-службі ФГУ поділився очікуваннями від майбутніх контрольних матчів з Литвою, а також розповів про ставлення до українців дружньої країни.

«Я граю в чемпіонаті Литви з лютого 2021 року, виступаю за клуб «Драгунас» з міста Клайпеда. У Литві завжди було дуже позитивне ставлення до України, і коли напала росія і почалася широкомасштабна війна, всі були шоковані. Литовська Республіка підтримує Україну, допомагає фінансово. Також Литва розуміє: якщо Україна програє, хоча цього не буде, я впевнений сто відсотків – Україна переможе, то буде дуже погано всій Європі».


«Упевнений, що у нас буде хороша підтримка на іграх. Повторюся: Литва дуже підтримує Україну і всі чекають побачити ці ігри».


«Що стосується атмосфери в збірній України, все дуже раді бачити один одного в безпеці і здоровими, але при цьому ми не можемо не думати про те, що зараз відбуваються в нашій країні. Всі ми дуже переживаємо. Не всі гравці зараз в збірній, але у нас дуже сильна мотивація – показати, що таке Україна. І ми готові віддати все за нашу країну».


Напередодні головний тренер чоловічої збірної України з гандболу В'ячеслав Лочман назвав склад збірної України на збір в Литві і два товариських матчу проти місцевої команди. Ігри пройдуть 14 і 15 червня.
Володимир Кириченко
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Теги

Данііл Глушак Чоловіча збірна України (гандбол)

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