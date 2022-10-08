Відомі учасники гандбольної Суперліги

У змаганнях гратимуть 6 клубів

Фото: ФГУ

Федерація гандболу України повідомила, що у наступному сезоні чоловічої Суперліги гратимуть шість команд.



Колективи будуть розподілені на дві групи:

A:

СКА (Львів), «Карпати-ШВСМ» (Ужгород), ЦСКА-ШВСМ (Київ)

B:

«Мотор» (Запоріжжя), «Донбас» (Донецький регіон), «Одеса» (Одеса)

Команди у чоловічій Суперлізі гратимуть за системою календаря зі з'їзними турами. 1-й тур запланований на 21-23 жовтня. 1-й та 3-й тур команди гратимуть всередині своїх груп, 2-й та 4-й тур команди гратимуть із суперниками з іншої групи.

Згідно турнірних таблиць груп «А» та «Б» після чотирьох турів заплановані матчі плей-офф: 1А – 3Б, 2А – 2Б, 3А – 1Б.

Три команди переможниці пар плей-офф потраплять до групи «А», яка у фінальному турі розіграє 1-3 підсумкові місця чемпіонату.

Три команди, що зазнають поразок у парах плей-офф, потраплять до групи «Б», яка у фінальному турі розіграє 4-6 підсумкові місця чемпіонату.

«Мотор» дізнався суперників у Лізі Європи.