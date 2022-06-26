Все вирішило Євро

Дмитро Горіга став MVP сезону - 2021/2022, на тоненького обігнавши досвідченого голкіпера

Фото: EHF

портал XSPORT.ua провів 13 - й щорічний референдум щодо визначення кращого гравця чоловічого чемпіонату України з гандболу. Його тріумфатором став представник «Мотора» і збірної України Дмитро Горіга, Що видав досить міцний сезон, обірваний війною.

Формально даний титул покладається за виступ в ЧУ, проте його рівень не дозволяє готувати гравців до справжнім конкурентним турнірів – єврокубковим або на рівні збірних. Тому загальна оцінка респондентів часто корелюється з показовими змаганнями.



Наприклад, в Лізі чемпіонів лівий напівсередній провів всі 11 зіграних «Мотором» матчів, відзначившись в кожному з них. Всього на його рахунку 37 точних кидків з базовою реалізацією 51%.

Вишенькою ж на торті став головний старт сезону – січневий Євро - 2022. І якщо на нашу збірну без сліз не можна було поглянути, єдиним світлою плямою провального мейджора став якраз Горіга. Блискучий приклад мотивації і впевненості, помноженої на спортивну нахабство. В результаті – 17/21 ( 81%! ), і як виявиться пізніше, саме Євро хитнуло маятник MVP сезону в бік Дмитра.

Головним конкурентом Гориги в боротьбі за звання самого корисного гравця значився досвідчені Геннадій Комок, Який навряд чи не самостійно розривав суперників «Мотора» в Лізі чемпіонів. На жаль, Євро - 2022 стало кошмаром для нашого голкіпера. Оборона, яку так відчайдушно ставив заїхав на годину Міхаель Біглер, виглядала решетом, а Комок завершив мейджор з льодовими душу 15% відображення.

Таким чином цілком заслужено 24 - річний напівсередній Дмитро Горіга став найкориснішим гравцем 31 - го чемпіонату України, випередивши капітана збірної з розривом всього в два бали.

У нинішньому сезоні Горига в складі «Мотора» виграв друге для себе золото українського чемпіонату, додавши в особисту колекцію Суперкубок України. Слід зазначити, що в сезоні - 2017/2018 він був заграний за чемпіонський «Мотор» ( 4 матчу / 21 гол ), будучи заявленим за ЗНТУ.

Всього на його рахунку – 4 виграних трофея в Україні: 2ЧУ + 1КУ + 1СК.

виграних трофея в Україні: 2ЧУ + 1КУ + 1СК. У чемпіонаті України сезону - 2021/2022 зіграв 9 матчів ( з 14 можливих ), закинувши 36 голів. Всього в чемпіонатах України провів 5 сезонів ( 112 ігор / 426 м'ячів ).

матчів ( з 14 можливих ), закинувши голів. Всього в чемпіонатах України провів 5 сезонів ( 112 ігор / 426 м'ячів ). З уловом в 82 м'яча ( 2 сезону ) Горига займає 18 - е місце в списку топ - снайперів в єврокубкової історії «Мотора».

в списку топ - снайперів в єврокубкової історії «Мотора». У минулому сезоні Дмитро Горіга дебютував у референдумі, взявши «срібло».

У загальному реєстрі за всі роки проведення референдуму Дмитро з 23 - й рядки увірвався в топ - 10 ( 9 - е місце ).

13 - Й ЩОРІЧНИЙ РЕФЕРЕНДУМ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ MVP

Кращий гандболіст 31 - го чемпіонату України. Сезон - 2021/2022

Примітка. Головні тренери і капітани команд нараховують за перше місце три очки, за друге – два, за третє – одне.

Примітка. У разі рівності очок враховується: а ) кількість влучень в трійку (У – в таблиці ); б ) кількість перших місць.

Дозволимо собі припустити, що і в цьому році фінальна розстановка сил в референдумі – в його верхній частині – максимально близька до реальної картині минулого сезону.

Голкіпер «Мотора» Геннадій Комок має унікальне досягнення: за підсумками референдумів він потрапляє в список кращих гравців 13 років поспіль (! ). Тобто – в усі роки, коли проводилося опитування.

має унікальне досягнення: за підсумками референдумів він потрапляє в список кращих гравців 13 років поспіль (! ). Тобто – в усі роки, коли проводилося опитування. артем Козакевич , Який сім років потрапляє в топ, вперше був відзначений у 2012 році – рівно 10 років, виступаючи за «Портовик».

, Який сім років потрапляє в топ, вперше був відзначений у 2012 році – рівно 10 років, виступаючи за «Портовик». В п'ятий раз за 13 років перша трійка кращих гравців складена з представників одного клубу – запорізького «Мотора».

Останній раз немоторовец, який заходив на «п'єдестал» – Олексій Ганчев , Який представляв ЗТР ( 2018 ).

, Який представляв ЗТР ( 2018 ). У нинішньому сезоні, як і в минулому, в трійки респондентів потрапили 9 представників «Мотора». Зафіксований максимум – 11 ( 2020 ).

У десятий раз поспіль MVP сезону стає моторовець. За клубам розкладка переможців така: 10 раз індивідуальну нагороду отримував представник «Мотора»; 2 рази – ЗТР ( Запоріжжя ) і 1 раз – «Динамо» ( Полтава ).

У нинішньому опитуванні 16 гандболістів згадувалися хоча б один раз ( в минулому – 18 ). Найкоротший реєстр був зафіксований в 2015 і 2016 роках – 13 гандболістів; а найтриваліший – 28 ( 2011 ).

Вперше набрали очки 6 гандболістів – Ярослав Котюк, Денис Саварін, Ігор Турченко, Микита Литвиненко, Олексій Новіков і Володимир Кара.

Цього року загальна кількість згадуваних гравців переступило тризначне число – за 13 останніх років 103 гандболіста були відзначені фахівцями ( 2010 - 2022 ).

В опитуванні взяв участь 21 респондент, а головним гвардійцем залишається тренер «Портовика» Олег Сич , Не були присутні за 13 років лише один раз.

, Не були присутні за 13 років лише один раз. Відзначаємо, що Геннадій Комок перемістився з третього на друге місце в загальному реєстрі, а також став самим згадуваним гандболістом за період проведення референдуму.

Лауреати за всю історію ( 2009/2010 - 2021/2022 ). Топ - 15

Примітка. У дужках вказано місце в загальному реєстрі перед начаолм сезони.После спортсмена вказані загальна кількість очок, роки і кількість згадок в трійках респондентів.

Додамо, що дане опитування було вперше проведено з ініціативи журналіста Ігоря Грачова на сторінках газети «КОМАНДА» в сезоні - 2009/2010. Пізніше даний проект проводився спільно з нашим порталом, а зі зникненням друкованого видання повністю переїхав на XSPORT.ua.

Регламент опитування не змінювався з моменту його створення: кожен респондент – тренери і капітани команд Суперліги, збірних України – називає трійку кращих гравців. За перше місце нараховується три бали, за друге – два, за третє – один. За підсумками набраних очок визначається переможець.

Підготував Ігор ГРАЧОВ, XSPORT.ua