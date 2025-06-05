Визначилися фіналістки Кубка України з гандболу-2025
Матч за титул пройде 6 червня в Ужгороді
1 день тому
Фото: Галичанка
У вирішальному матчі Кубка України серед жіночих команд зійдуться Карпати з Ужгорода та львівська Галичанка. Поєдинок за титул відбудеться у четвер в Ужгороді на майданчику спорткомплексу Карпати-Арена.
У півфіналах, які пройшли 5 червня, Карпати з впевненим рахунком 45:33 перемогли миколаївський Реал, а Галичанка здолала Спартак-ШВСМ із Києва – 28:21.
Розклад матчів 6 червня:
13:00 – матч за третє місце: Реал – Спартак-ШВСМ
15:00 – фінал: Карпати – Галичанка
Мотор — володар Кубка України з гандболу.
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