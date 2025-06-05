Визначилися фіналістки Кубка України з гандболу-2025

Денис Сєдашов

У вирішальному матчі Кубка України серед жіночих команд зійдуться Карпати з Ужгорода та львівська Галичанка. Поєдинок за титул відбудеться у четвер в Ужгороді на майданчику спорткомплексу Карпати-Арена.

У півфіналах, які пройшли 5 червня, Карпати з впевненим рахунком 45:33 перемогли миколаївський Реал, а Галичанка здолала Спартак-ШВСМ із Києва – 28:21.

Розклад матчів 6 червня:

13:00 – матч за третє місце: Реал – Спартак-ШВСМ

15:00 – фінал: Карпати – Галичанка

Мотор — володар Кубка України з гандболу.