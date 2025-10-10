Збірна України назвала склад на стартові матчі кваліфікації Євро-2026
Українки зіграють зі Швецією та Сербією
близько 1 години тому
Тренерський штаб жіночої команди України з гандболу визначився з заявкою на матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2026.
Склад збірної України на стартові матчі кваліфікації Євро-2026:
Воротарки: Марія Гладун, Анжеліка Грабчак, Анастасія Лазорак
Розігруючі: Любов Росоха, Софія Безрукова, Анастасія Бондаренко
Лінійні: Карина Колодюк, Ірина Прокоп’як, Тетяна Вінниченко
Ліві півсередні: Юлія Андрійчук, Каріна Соскида, Ірина Компанієць
Праві півсередні: Діана Дмитришин, Мілана Шукаль
Ліві крайні: Вікторія Мальована, Ольга Макаренко
Права крайня: Дар’я Корець
Нагадаємо, що у групі українки зустрінуться зі збірними Швеції, Сербії та Литви. 16 жовтня відбудеться гостьовий матч зі Швецією, а 19 жовтня пройде номінально домашня зустріч з Сербією.