Олег Шумейко

Чоловіча команда України з гандболу готується до чемпіонату Європи-2026, який пройде з 15 січня по 1 лютого у Швеції, Данії та Норвегії.

У рамках підготовки до Євро-2026 «синьо-жовті» зіграють на товариському турнірі Кубок Карпат. З 31 жовтня по 2 листопада українці проведуть матчі зі збірними Румунії, Словаччини та Грузії.

Відзначимо, що в основному раунді Євро-2026 збірна України зіграє з Францією, Норвегією та Чехією. Ігри квартету C відбудуться в Осло.