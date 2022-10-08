Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
22:00
live
Інформаційний марафон
00:50
Футзал. Чемпіонат світу 2024. Чоловіки. Кваліфікація. Україна - Косово

Збірна України визначилася зі складом на кваліфікацію чемпіонату Європи-2024

У стартовому матчі українці зустрінуться з національної командою Фарерських островів
Гандбол
08 жовтня 14:32
Збірна України визначилася зі складом на кваліфікацію чемпіонату Європи-2024
Фото: ФГУ

Чоловіча збірна України з гандболу назвала склад на матчі відбору чемпіонату Європи-2024.

У першій грі кваліфікації «синьо-жовті» 12 жовтня зустрінуться з національною командою Фарерських островів.

Заявка збірної України:

Воротарі:

Геннадій Комок («Мотор»), Антон Терехов («Бая-Маре», Румунія)

Польові гравці: 

Андрій Акіменко («Динамо Бухарест», Румунія), Дмитро Артеменко («Гурнік Забже», Польща) Іван Бурзак («Азоти Пулави», Польща), Дмитро Горіга («Мотор»), Євген Жук («Гроссвальштадт», Німеччина), Захар Денисов («Мотор»), Дмитро Ільченко («Гурнік Забже», Польща), Дмитро Тютюнник («Мотор»), Тарас Міноцький («Азоти Унія Тарнув», Польща), Ігор Турченко («Мотор»), Владислав Донцов («Кретей», Франція), Ілля Близнюк («Мотор»), Юрій Кубатко («Мотор»), Олександр Тільте («Хробри Глогув», Польща)

Список резерву: 

Максим В’юник («Погонь Щецин», Польща), Владислав Залевський («Погонь Щецин», Польща), Олександр Касай («Мотор»), Данило Глушак («Заглембе Любін», Польща).

Трансляцію матчу Україна – Фарерські острови дивіться на телеканалі XSPORT. Початок – о 21:00 за київським часом.

Джерело: handball.net.ua Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

збірна України (гандбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Лочман: «Збірна Фарерських островів – це не подарунок»
Лочман: «Збірна Фарерських островів – це не подарунок»
Гандбол
08 жовтня 14:47

Новини: Гандбол

«Мотор» мінімально поступився «Нордгорн-Лінгену»
«Мотор» мінімально поступився «Нордгорн-Лінгену»
09 жовтня 21:06
Лочман: «Збірна Фарерських островів – це не подарунок»
Лочман: «Збірна Фарерських островів – це не подарунок»
08 жовтня 14:47
Збірна України визначилася зі складом на кваліфікацію чемпіонату Європи-2024
Збірна України визначилася зі складом на кваліфікацію чемпіонату Європи-2024
08 жовтня 14:32
Відомі учасники гандбольної Суперліги
Відомі учасники гандбольної Суперліги
08 жовтня 10:35
«Мотор» дізнався суперників у Лізі Європи
«Мотор» дізнався суперників у Лізі Європи
06 жовтня 15:44
«Галичанка» обіграла «Урбіс» в матчі польської Суперліги
«Галичанка» обіграла «Урбіс» в матчі польської Суперліги
05 жовтня 22:07
Польська Суперліга. «Галичанка» – «Урбіс». Відео трансляція
Польська Суперліга. «Галичанка» – «Урбіс». Відео трансляція
05 жовтня 18:41
«Мотор» мінімально програв «Балінгену»
«Мотор» мінімально програв «Балінгену»
03 жовтня 20:12
Матч «Мотора» проти «Балингена» дивіться в прямому ефірі на телеканалі XSPORT
Матч «Мотора» проти «Балингена» дивіться в прямому ефірі на телеканалі XSPORT
03 жовтня 09:23
Всі новини

Популярні новини

Поворознюк: «Пишаюся, що я сидів»
Поворознюк: «Пишаюся, що я сидів»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
06 жовтня 18:54
9
Джошуа вийде в ринг 17 грудня
Джошуа вийде в ринг 17 грудня
Бокс Професійний бокс
05 жовтня 07:20
1
Українець Безус, побувавши в нокдауні, все ж знищив свого суперника
Українець Безус, побувавши в нокдауні, все ж знищив свого суперника
Бокс Професійний бокс
09 жовтня 07:59
Голанд заробляє космічні гроші в «Ман Сіті» за тиждень. Все завдяки високій результативності
Голанд заробляє космічні гроші в «Ман Сіті» за тиждень. Все завдяки високій результативності
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
07 жовтня 10:58
1
Зламала систему. Нападаюча збірної росії продовжує тролити владу в соцмережах
Зламала систему. Нападаюча збірної росії продовжує тролити владу в соцмережах
Футбол
04 жовтня 12:17
Чімаєва не випускають з росії. У зірки UFC та друга кадирова в санкт-петербурзі вилучили паспорт
Чімаєва не випускають з росії. У зірки UFC та друга кадирова в санкт-петербурзі вилучили паспорт
ММА
04 жовтня 19:31
Всі новини