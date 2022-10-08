Збірна України визначилася зі складом на кваліфікацію чемпіонату Європи-2024
Чоловіча збірна України з гандболу назвала склад на матчі відбору чемпіонату Європи-2024.
У першій грі кваліфікації «синьо-жовті» 12 жовтня зустрінуться з національною командою Фарерських островів.
Заявка збірної України:
Воротарі:
Геннадій Комок («Мотор»), Антон Терехов («Бая-Маре», Румунія)
Польові гравці:
Андрій Акіменко («Динамо Бухарест», Румунія), Дмитро Артеменко («Гурнік Забже», Польща) Іван Бурзак («Азоти Пулави», Польща), Дмитро Горіга («Мотор»), Євген Жук («Гроссвальштадт», Німеччина), Захар Денисов («Мотор»), Дмитро Ільченко («Гурнік Забже», Польща), Дмитро Тютюнник («Мотор»), Тарас Міноцький («Азоти Унія Тарнув», Польща), Ігор Турченко («Мотор»), Владислав Донцов («Кретей», Франція), Ілля Близнюк («Мотор»), Юрій Кубатко («Мотор»), Олександр Тільте («Хробри Глогув», Польща)
Список резерву:
Максим В’юник («Погонь Щецин», Польща), Владислав Залевський («Погонь Щецин», Польща), Олександр Касай («Мотор»), Данило Глушак («Заглембе Любін», Польща).
Трансляцію матчу Україна – Фарерські острови дивіться на телеканалі XSPORT. Початок – о 21:00 за київським часом.
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