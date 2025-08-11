Жанна Скубенич, уродженка України, впевнено закріплює за собою місце серед найуспішніших гандболісток у США. Її спортивна історія – це приклад того, як талант, праця та наполегливість можуть відкрити двері на міжнародну арену.

Від української школи до американської арени

Народилася Жанна в 1993 році в мальовничому Ужгороді, де з дитинства почала знайомство з гандболом. Перші кроки в спорті вона зробила у гандбольній школі «СДЮШОР» Ужгород, а професійний досвід здобувала у складі ГК «Карпати». Її тренерами були авторитетні наставники – Борис Петровський та Олена Шукаль, які допомогли юній спортсменці розкрити свій потенціал.

Вже у 17 років Жанна дебютувала в національній молодіжній збірній України. Тоді ж її ім’я вперше гучно прозвучало у спортивних новинах – двічі поспіль вона була визнана найкращою гравчинею турніру «Кубок України».

Міжнародні досягнення

Після яскравих виступів в українському чемпіонаті Жанна отримала запрошення до університетської команди в Угорщині, що стало першим кроком у міжнародній кар’єрі. Згодом вона перейшла до професійного клубу Iuventa Michalovce у Словаччині – одного з найсильніших клубів регіону, де продовжила вдосконалювати свою майстерність.

У 2023 році спортсменка переїхала до США, щоб приєднатися до американської гандбольної ліги (USATH), яка активно розвивається та привертає увагу світових фахівців. Свою американську історію вона розпочала в команді The World’s Handball Team – дворазових чемпіонів USA Team Handball Nationals. У цьому сезоні Жанна виступатиме в основному складі команди, борючись за нові титули.

Визнання та вплив

Окрім ігрової кар’єри, Жанна активно займається розвитком гандболу в США. Вона організовує майстер-класи для дітей, популяризуючи спорт серед молоді, та ділиться власним досвідом у блозі, де пише про жіночий спорт, мотивацію та командний дух.

Її запрошують як експертку в подкасти, присвячені гандболу у Північній Америці, де вона розповідає про специфіку європейської та американської шкіл гри, а також про важливість психологічної підготовки спортсменів.

Жанна Скубенич – це приклад того, як український талант може надихати далеко за межами батьківщини. Її шлях доводить, що навіть у новій країні можна досягти успіху, залишаючись вірною своєму корінню та любові до спорту.

Блог Жанни: skubenychzhanna.blogspot.com

Фейсбук Жанни: https://www.facebook.com/share/1DhsZ7RAkw/?mibextid=wwXIfr