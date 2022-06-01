«Піттсбург» в овертаймі дотиснув «Рейнджерс» і вийшов вперед в серії плей-офф НХЛ
14 шайб на двох. «Едмонтон» не зміг відігратися в першому матчі фінальної серії Заходу проти «Колорадо»
«Евеланш» дали переможний початок в протистоянні з «Ойлерс»
«Колорадо» – «Едмонтон» / Фото - macon.comКубок Стенлі. Фінал Західної конференції. Перший матч
«Колорадо» – «Едмонтон» 8:6 (3:2, 4:2, 1:2), рахунок в серії 1:0
0:1 Кейн (Ямамото, Нюджент-Хопкінс), 6
1:1 Комфер (Бураковскі, Ньюхук), 6
2:1 Маккіннон (Макар, Тейвс), 16
2:2 Хайман (Макдевід, Кулак), 20
3:2 Макар (), 20
4:2 Кадрі (Рантанен, Ландескуг), 22
4:3 Маклауд (Нерс, Фогелі), 24
5:3 Рантанен (Лехконен, Маккіннон), 25
6:3 Комфер (Тейвс, Макар), 27
7:3 Кольяно (О'Коннор), 37
7:4 Макдевід (Кейн, Драйзайтль), 37
7:5 Райан (Бушар, Кессіан), 44
7:6 Нюджент-Хопкінс (Макдевід, Драйзайтль), 53
8:6 Ландескуг (), 60
Воротарі: Францоуз, Кюмпер – Коскінен, Майк Сміт