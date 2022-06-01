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14 шайб на двох. «Едмонтон» не зміг відігратися в першому матчі фінальної серії Заходу проти «Колорадо»

«Евеланш» дали переможний початок в протистоянні з «Ойлерс»
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07:55
14 шайб на двох. «Едмонтон» не зміг відігратися в першому матчі фінальної серії Заходу проти «Колорадо»
«Колорадо» – «Едмонтон» / Фото - macon.com
Кубок Стенлі. Фінал Західної конференції. Перший матч

«Колорадо» – «Едмонтон» 8:6 (3:2, 4:2, 1:2), рахунок в серії 1:0

0:1 Кейн (Ямамото, Нюджент-Хопкінс), 6

1:1 Комфер (Бураковскі, Ньюхук), 6

2:1 Маккіннон (Макар, Тейвс), 16

2:2 Хайман (Макдевід, Кулак), 20

3:2 Макар (), 20

4:2 Кадрі (Рантанен, Ландескуг), 22

4:3 Маклауд (Нерс, Фогелі), 24

5:3 Рантанен (Лехконен, Маккіннон), 25

6:3 Комфер (Тейвс, Макар), 27

7:3 Кольяно (О'Коннор), 37

7:4 Макдевід (Кейн, Драйзайтль), 37

7:5 Райан (Бушар, Кессіан), 44

7:6 Нюджент-Хопкінс (Макдевід, Драйзайтль), 53

8:6 Ландескуг (), 60

Воротарі: Францоуз, Кюмпер – Коскінен, Майк Сміт 

Володимир Кириченко
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Теги

Кубок Стенлі Колорадо Евеланш Едмонтон Ойлерс

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