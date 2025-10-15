Анахайм вирвав перемогу у Піттсбурга, Едмонтон виграв у Рейнджерс, Кароліна розбила Сан-Хосе
Монреаль і Вашингтон в овертаймах обіграли Сіетл та Тампу
34 хвилини тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Монреаль — Сіетл — 5:4 ОТ (1:0, 1:2, 2:2, 1:0)
Рейнджерс — Едмонтон — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Торонто — Нешвілл — 7:4 (2:0, 2:2, 3:2)
Вашингтон — Тампа-Бей — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Калгарі — Вегас — 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)
Даллас — Міннесота — 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
Сан-Хосе — Кароліна — 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
Анахайм — Піттсбург — 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)