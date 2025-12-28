Айлендерс в дербі обіграв Рейнджерс, Тампа виграла у Флориди, Колорадо в серії булітів обіграв Вегас
Міннесота в овертаймі здолала Вінніпег, Кароліна не залишила шансів Детройту
39 хвилин тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс — 2:0
Нью-Джерсі Девілз — Вашингтон Кепіталз — 3:4 ОТ
Флорида Пантерз — Тампа-Бей Лайтнінг — 2:4
Вінніпег Джетс — Міннесота Вайлд — 3:4 ОТ
Баффало Сейбрз — Бостон Брюїнз — 4:1
Кароліна Гаррікейнз — Детройт Ред Вінгз — 5:2
Торонто Мейпл Ліфс — Оттава Сенаторз — 7:5
Даллас Старз — Чикаго Блекгокс — 3:4 Б
Сент-Луїс Блюз — Нешвілл Предаторз — 3:2
Лос-Анджелес Кінгз — Анахайм Дакс — 6:1
Калгарі Флеймз — Едмонтон Ойлерз — 3:2
Вегас Голден Найтс — Колорадо Евеланш — 5:6 Б
Ванкувер Кенакс — Сан-Хосе Шаркс — 3:6
