Бостон Брюїнз показав оновлений логотип
В оновленій емблемі додалось більше жовтого кольору
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Пресслужба клубу Бостон Брюїнз презентувала новий логотип. Відео опубліковано на офіційній сторінці команди в YouTube.
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Брюїнз — одна з найстаріших команд Національної хокейної ліги. Клуб проводить домашні матчі на арені TD Garden у Бостоні.
Також Бостон входить до так званої Оригінальної шістки — групи найперших і найвідоміших команд НХЛ, до якої також належать Детройт Ред Вінгз, Торонто Мейпл Ліфс, Монреаль Канадієнс, Нью-Йорк Рейнджерс і Чикаго Блекгокс.
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