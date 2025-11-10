Чикаго не залишив шансів Детройту, Міннесота всуху обіграла Калгарі
Кароліна у божевільному матчі здолала Торонто
29 хвилин тому
Детройт – Чикаго / Фото - Yahoo
Сьогодні вночі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
Детройт програв Чикаго (1:5), Піттсбург поступився Лос-Анджелесу (2:3), Торонто поступився Кароліні (4:5).
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Детройт – Чикаго 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
Піттсбург – Лос-Анджелес 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Даллас – Сіетл 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Оттава – Юта 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Торонто – Кароліна 4:5 (3:2, 1:1, 0:2)
Міннесота – Калгарі 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Ванкувер – Колорадо 4:5 (1:2, 1:0, 2:2, 0:1, по булітах – 0:0)
Анахайм – Вінніпег 4:1 (2:0, 1:1, 1:0, 0:0)