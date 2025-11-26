Даллас розгромив Едмонтон в єдиному матчі дня НХЛ
Старз вирвалися вперед з чотирма голами ще в першій 20-хвилинці
близько 2 годин тому
У єдиному матчі вівторка Даллас Старз здобули розгромну перемогу над Едмонтоном Ойлерз 8:3.
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Едмонтон — Даллас 3:8 (0:4, 1:2, 2:2)
Шайби:
0:1 — 3' Бенн (Стіл, Джонстон)
0:2 — 10' Хінц (Робертсон, Хейсканен)
0:3 — 15' Бастіан (Блеквелл, Факса)
0:4 — 18' Стіл (Джонстон, Бенн)
1:4 — 24' Клаттенбург (Янмарк-Нюлен, Емберсон)
1:5 — 34' Робертсон (Джонстон, Сегін)
1:6 — 35' Джонстон (Сегін, Робертсон)
2:6 — 41' Бушар (Драйзайтль, Подколзін)
2:7 — 48' Грицковян (Колячонок, Бурк)
3:7 — 49' Рословик (Савой, Макдевід)
3:8 — 55' Бастіан (Факса)
Воротарі: Пікар 18/22, Стюарт Скіннер 4/8 — Еттінджер 22/25.