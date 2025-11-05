Даллас здолав Едмонтон, перемоги Колорадо, Вегаса та Кароліни
Філадельфія в серії булітів обіграла Рейнджерс, Бостор виграв у Айлендерс
8 хвилин тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Баффало Сейбрз – Юта Мамонт — 1:2 ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс – Кароліна Харрікейнз — 0:3
Монреаль Канадієнс – Філадельфія Флайєрз — 4:5 Б
Нью-Йорк Айлендерс – Бостон Брюїнз — 3:4 Б
Міннесота Вайлд – Нешвілл Предаторз — 3:2 ОТ
Даллас Старз – Едмонтон Ойлерз — 4:3 Б
Колорадо Евеланш – Тампа-Бей Лайтнінг — 3:2
Анахайм Дакс – Флорида Пантерз — 7:3
Вегас Голден Найтс – Детройт Ред Вінгз — 1:0
Лос-Анджелес Кінгз – Вінніпег Джетс — 3:0