Едмонтон переміг Вегас, Піттсбург перервав серію поразок, Колорадо розгромив Міннесоту
Даллас розбив Торонто, Бостон програв Оттаві
27 хвилин тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Детройт Ред Вінгз — Вашингтон Кепіталз — 3:2 ОТ
Міннесота Вайлд — Колорадо Евеланш — 1:5
Даллас Старз — Торонто Мейпл Ліфс — 5:1
Піттсбург Пінгвінз — Монреаль Канадієнс — 4:3 Б
Нешвілл Предаторз — Нью-Йорк Рейнджерс — 2:1
Бостон Брюїнз — Оттава Сенаторз — 2:6
Юта Мамонт — Вінніпег Джетс — 4:3 ОТ
Нью-Джерсі Девілз — Баффало Сейбрз — 1:3
Едмонтон Ойлерз — Вегас Голден Найтс — 4:3