Едмонтон програв Нью-Джерсі, Міннесота поступилася Монреалю
Тампа обіграла Сан-Хосе, Вінніпег виграв у Сент-Луїса
близько 1 години тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Монреаль Канадієнс – Міннесота Вайлд — 4:3;
Тампа-Бей Лайтнінг – Сан-Хосе Шаркс — 4:1;
Коламбус Блю Джекетс – Оттава Сенаторз — 1:4;
Даллас Старз – Бостон Брюїнз — 6:2;
Нешвілл Предаторз – Баффало Сейбрз — 3:5;
Вінніпег Джетс – Сент-Луїс Блюз — 3:1;
Едмонтон Ойлерз – Нью-Джерсі Девілз — 1:2;
Лос-Анджелес Кінгз – Нью-Йорк Рейнджерс — 4:3.
