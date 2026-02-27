Едмонтон знищив Лос-Анджелес, Піттсбург переграв Нью-Джерсі, Тампа поступилася Кароліні
Айлендерс в овертаймі виграла у Монреаля, Колорадо програло Міннесоті
близько 17 годин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Оттава Сенаторз – Детройт Ред Вінгз — 1:2 ОТ;
Бостон Брюїнз – Коламбус Блю Джекетс — 4:2;
Кароліна Гаррікейнз – Тампа-Бей Лайтнінг — 5:4;
Піттсбург Пінгвінз – Нью-Джерсі Девілз — 4:1;
Флорида Пантерз – Торонто Мейпл Ліфс — 5:1;
Монреаль Канадієнс – Нью-Йорк Айлендерс — 3:4 ОТ;
Нешвілл Предаторз – Чикаго Блекгокс — 4:2;
Сент-Луїс Блюз – Сіетл Кракен — 5:1;
Нью-Йорк Рейнджерс – Філадельфія Флаєрз — 2:3 ОТ;
Колорадо Евеланш – Міннесота Вайлд — 2:5;
Сан-Хосе Шаркс – Калгарі Флеймз — 1:4;
Лос-Анджелес Кінгз – Едмонтон Ойлерз — 1:8.