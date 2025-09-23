Домовленість офіційно закріпили під час зустрічі керівництва клубу, представників компанії та тренерського штабу.

Київський «Сокіл» — це про понад 60 років історії, перемог та відданості грі. Команда була заснована у 1963 році. З тих пір на її рахунку 15 вітчизняних чемпіонських титулів, 2 Кубка України та низка досягнень міжнародного рівня. Сьогодні головним тренером одного з найуспішніших клубів країни є Олег Шафаренко.

«Ми дуже раді, що в такий непростий час для країни та всього українського спорту отримали такого партнера, як Favbet. Ця співпраця дозволить команді з більшою впевненістю та сміливістю йти до своєї мети — Кубка України та золотих медалей Чемпіонату. Ми впевнені, що це партнерство принесе користь обом сторонам», — відзначив заступник голови ГО «Хокейний клуб Сокіл Київ» В’ячеслав Лецкан.

У сезоні-2024/2025 «Сокіл» посів першу сходинку в чемпіонаті України за підсумками основного раунду. Однак у плей-оф зупинився за крок до фіналу.

«Для нас важливо підтримувати команди, які формують сильну українську спортивну спільноту. «Сокіл» заслуговує на нові вершини. Хочемо, щоб клуб йшов до успіхів разом із Favbet», — сказав Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов.

Favbet будує системну підтримку українського хокею. Нове партнерство відкриває для клубу додаткові можливості. За словами директора Favbet Ігоря Сірука, компанія бачить у співпраці з командою довгострокову перспективу.

«Ми цінуємо партнерство з клубом, у якого є така багата історія та віддані фанати. Думаю, це буде корисно для всіх. Ми максимально вкладатимемося у цю співпрацю», — говорить Ігор Сірук.

