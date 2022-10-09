Фелікс Морозов: «Сподіваюся швидше повернутися в рідний Харків і знову побачити своє місто наповненим життям під мирним небом»
Нападник Фелікс Морозов в міжсезоння перейшов в клуб «Шолє», який грає в другому за значимістю дивізіоні чемпіонату Франції.
22-річний форвард збірної України вже встиг стати вирішальним фактором у грі своєї нової команди в 1/32 Кубка Франції проти «Бреста» (4:3 ОТ). Фелікс закинув шайбу в основний час, а також приніс «Шолє» перемогу і вихід до наступного раунду в овертаймі.
Відео голів Фелікса Морозова в матчі з «Брестом»:
«Грається відмінно, тут в клубі є всі умови для оптимального тренувального процесу і поліпшення майстерності. Цей варіант для мене знайшов агент, були ще пропозиції поїхати грати в Польщу, але мені Франція більше до душі – як по хокею, так і для життя. Про плани поки рано загадувати, хочеться показувати хорошу гру і напрацьовувати особистий досвід» – розповів Фелікс Морозов в коментарі XSPORT.ua.
Напередодні наш нападник відзначився і в першому матчі «Шолє» в чемпіонаті DI. Команда Морозова розгромила «Morzine-Avoriaz» (6:0).
Відео голу і двох асистів Фелікса Морозова на старті чемпіонату:
«Дуже вдячний ЗСУ за їхні подвиги, які вони здійснюють день у день в боротьбі за свободу кожного з нас. Думаю, що зараз завдання будь-якого свідомого українця вірити в хлопців і допомагати їм усіма можливими способами. Ми – спортсмени, зі свого боку намагаємося гідно представляти Україну на міжнародному рівні, щоб про нашу країну не забували і не списували нас з рахунків. Вірю в Україну, в ЗСУ і нашу перемогу!
Сподіваюся, якнайшвидше повернутися в рідний Харків і знову побачити своє місто наповненим життям під мирним небом» – сказав Фелікс Морозов.
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