Фелікс Морозов: «Сподіваюся швидше повернутися в рідний Харків і знову побачити своє місто наповненим життям під мирним небом»

Український форвард обживається у Франції

Фелікс Морозов

Нападник Фелікс Морозов в міжсезоння перейшов в клуб «Шолє», який грає в другому за значимістю дивізіоні чемпіонату Франції.

22-річний форвард збірної України вже встиг стати вирішальним фактором у грі своєї нової команди в 1/32 Кубка Франції проти «Бреста» (4:3 ОТ). Фелікс закинув шайбу в основний час, а також приніс «Шолє» перемогу і вихід до наступного раунду в овертаймі.

Відео голів Фелікса Морозова в матчі з «Брестом»:

«Грається відмінно, тут в клубі є всі умови для оптимального тренувального процесу і поліпшення майстерності. Цей варіант для мене знайшов агент, були ще пропозиції поїхати грати в Польщу, але мені Франція більше до душі – як по хокею, так і для життя. Про плани поки рано загадувати, хочеться показувати хорошу гру і напрацьовувати особистий досвід» – розповів Фелікс Морозов в коментарі XSPORT.ua.

Напередодні наш нападник відзначився і в першому матчі «Шолє» в чемпіонаті DI. Команда Морозова розгромила «Morzine-Avoriaz» (6:0).

Відео голу і двох асистів Фелікса Морозова на старті чемпіонату: