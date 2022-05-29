Фінляндія дотиснула Канаду і стала переможцем домашнього чемпіонату світу

Бронзові медалі в фантастичному матчі з американцями завоювали чехи

Фото: IIHF

Олімпійський чемпіон - збірна Фінляндії - виграла домашній чемпіонат світу з хокею. Втретє поспіль у фіналі зустрілися фіни і канадці.

Саме Канада відкрила рахунок у другому періоді і виходила на третю 20-хвилинку з перевагою 1:0.

На старті заключній третини зустрічі Мікаель Гранлунд реалізував більшість 5Х3 і зрівняв рахунок - 1:1. У цьому епізоді травму отримав воротар канадців Кріс Дріджер. Замінив його голкіпер, який не зіграв до фіналу ані секунди на цьому чемпіонаті світу, Метт Томкінс.

Вже менш ніж через дві хвилини той же Гранлунд в більшості 5Х4 пробив і Томкінса - так фіни вийшли вперед 2:1.

Коли рахунок став 3:1 на користь Фінляндії здавалося, що все в фіналі вирішено. Але канадці вкотре на цьому чемпіонаті світу продемонстрували характер і перевели матч в овертайм. У додатковому періоді фіни вирвали перемогу завдяки голу в більшості. Переможна шайба в активі Сакарі Маннінена.

Головний тренер збірної Фінляндії Юка Ялонен повторив досягнення шведа Бенгта-Оке Густафссона, який в 2006-му році на чолі збірної Швеції також зміг виграти і Олімпіаду, і чемпіонат світу.

Чемпіонат світу. Фінал:

Фінляндія - Канада 4:3 ОТ (0:0, 0:1, 3:2, 1:0)

0:1 - Козенс (Барзал, Сіверсон - бол.) - 24:00,

1:1 - Гранлунд (Хейсканен, Лехтонен - бол. 5Х3) - 44:13,

2:1 - Гранлунд (Лехтонен, Хартікайнен - бол. 5Х4) - 45:57,

3:1 - Арміа (Ламмікко) - 54:04,

3:2 - Уайтклауд (Барзал, Андерсон - 6Х5) - 57:48,

3:3 - Комтуа (Барзал, Батерсон - 6Х5) - 58:36

4:3 - Маннінен (Гранлунд, Хейсканен - бол.) - 66:42,

Воротарі: Олкінуора - Дріджер (Томкінс - 44:13).

Драматичний і сверхрезультатівний матч за «бронзу» виграла збірна Чехії. Чехи програли перший період 1:3, але, в підсумку, перемогли з результатом 8:4.

Бронзовими призерами чемпіонату світу чеські хокеїсти стали в шостий раз. Збірна Чехії завершила світову першість з медаллю вперше за 10 років.

Чемпіонат світу. Матч за 3 місце:

Чехія - США 8:4 (1:3, 1:0, 6:1)

0:1 - Кульман (Майерс, Пік) - 09:33,

0:2 - Годетт (Болді, Тайнен) - 12:14,

1:2 - Чернох (Флек, Странський - бол.) - 15:19,

1:3 - Кульман (Шмідт, Лафферті - мен.) - 19:47,

2:3 - Смейкал (Скленічка, Кундратек) - 32:12,

3:3 - Пастрняк (Гертл, Г. Зогорна) - 40:51,

4:3 - Червенка (Крейчі) - 42:29,

5:3 - Пастрняк (Йордан, Гертл) - 43:37,

6:3 - Кемпф (Смейкал - мен.) - 54:42,

7:3 - Кемпф (Шимек) - 58:08 (ПВ),

7:4 - Бордело (Уотсон, Хейден) - 58:41,

8:4 - Пастрняк (Гертл, Червенка - бол.) - 59:23,

Воротарі: Веймелка (Лангхамер - 20:00) - Суеймен.