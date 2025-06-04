Флорида - Едмонтон: Прев’ю 1-го матчу фіналу Кубка Стенлі 2025

Олександр Сукманський

Фінал Кубка Стенлі 2025 розпочинається – Флорида Пантерс та Едмонтон Ойлерс зустрінуться в матчі №1 в четвер на арені Rogers Place (3:00 за Києвом, трансляція: Setanta Sports). Це буде 12-й рематч у фіналах Кубка Стенлі в історії НХЛ.

Минулого року Пантери перемогли Ойлерс у сьомому матчі й здобули перший титул чемпіонів у клубній історії.

Це лише другий рематч фіналу Кубка Стенлі за останні 40 років – після протистояння Детройта та Піттсбурга у 2008–2009 роках.

«Ми вже знаємо, як усе відбувається, знаємо суперника», – сказав головний тренер Едмонтона Кріс Ноблаух. – «Минулого року було багато невідомого. Зараз ми почуваємось упевненіше. Але й вони стали сильнішими. Тож доведеться показати найкращий хокей, щоб мати шанс».

Цього разу серія стартує в Едмонтоні, адже Ойлерс набрали 101 очко в регулярці – на три більше за Флориду. Минулого сезону Пантери мали перевагу домашнього льоду та виграли перші три матчі серії, проте Ойлерс зуміли відігратись до 3:3, але поступились у сьомому матчі.

У цьому плей-оф Ойлерс мають результат 6–1 вдома, тоді як Пантери 8–2 на виїзді.

«Ми не звертаємо уваги на трибуни. Просто граємо у свій хокей 60 хвилин», – сказав нападник Флориди Еван Родрігес. – «Це не має значення – яка хвилина чи який рахунок. Ми діємо однаково».

Попри статус чинного чемпіона, нападник Метью Ткачук вважає, що Пантери знову андердоги:

«Так, ми знову починаємо серію на виїзді. Вони заслужили домашню перевагу. Але ми вже проходили це – й сподіваємось, знову використаємо це на свою користь».

Кадрова ситуація

У складі Флориди залишились 14 гравців з минулорічного фіналу – всі готові до гри. У Едмонтона – 16 таких гравців, 13 зіграють. Зак Хайман пропустить матч через вивих зап’ястя, Пікард буде дублером Скіннера, а Дерек Раян – поза заявкою.

Коннор Макдевід:

«Цього разу все сприймається звичніше. Просто ще один день».

Статистика каже, що переможець першого матчу фіналу виграє Кубок у 76,5% випадків (65 з 85), а якщо перемагає домашня команда – то ймовірність зростає до 83,9%.

Аналіз стану команд

Флорида:

Починала кожну серію на виїзді.

Виграла 5 виїзних матчів поспіль.

Закинула 48 та пропустила 21 шайбу на виїзді в плей-оф (+27).

У першому матчі першого раунду перемогли Тампу 6:2, у фіналі Сходу – Кароліну 5:2.

Едмонтон:

Макдевід – 26 очок (6+20) у 16 матчах.

Драйзайтль – 25 очок (7+18).

Бушар – найкращий захисник плей-оф: 6+11=17.

Команда має 11 гравців з ≥ 3 шайбами.

Форвард Корі Перрі має 7 шайб, стільки ж як Драйзайтль.

Евандер Кейн – 11 очок (5+6) у 15 матчах.

Коннор Браун – 5 голів, але під питанням (травма/хвороба).

Цікаві цифри:

Едмонтон пропустив 14 шайб у трьох перших матчах серій цього плей-оф (1–2).

Флорида закинула 15 шайб у трьох перших матчах серій (2–1).

Ключове запитання

Яким Стюарт Скіннер вийде на лід? Тим, який пропустив 11 шайб у двох перших матчах серій, чи воротар, який виграв чотири останні гри з 5 пропущеними шайбами?

Пряма мова

Головний тренер Флориди Пол Моріс:

«Ми стали кращими в атаці, вони – в обороні. Але наша основна сила – оборона, а їхня – вибухова атака з Макдевідом і Драйзайтлем».

Евандер Кейн:

«Ніколи не знаєш, чи ще колись зіграєш у фіналі. Це особливий момент – тим більше для канадського клубу, адже Кубок не був у Канаді понад 30 років».

Орієнтовні склади

Флорида:

Родрігес — Баркoв — Райнхарт

Вергеґе — Беннетт — Ткачук

Луостарінен — Лунделль — Маршан

Боквіст — Ношек — Гаджовіч

Форслінґ — Екблад

Міккола — Сет Джонс

Шмідт — Куліков

Бобровський (стартер), Ванечек

Едмонтон: