Флорида перемагає Едмонтон у третьому матчі фіналу Кубка Стенлі
Пантерс вийшли вперед у серії
близько 1 години тому
Фото: Флорида Пантерс
У третьому матчі фінальної серії Кубка Стенлі-2025 Флорида Пантерс розгромила Едмонтон Ойлерс з рахунком 6:1, здобувши перевагу 2:1 у серії.
Перший період завершився з перевагою Пантерс 2:0 завдяки шайбам Бреда Маршанда та Картера Верхегі.
У другому періоді Кори Перрі скоротив відставання, але Флорида швидко відповіла трьома голами від Семюеля Райнхарта, Семюеля Беннета та Аарона Екблада. Остаточний рахунок встановив Еван Родрігес на 56-й хвилині.
Наступний матч запланований на 12 червня.
Кубок Стенлі. Фінал
Флорида — Едмонтон — 6:1 (2:0, 2:1, 2:0) Рахунок у серії: 2-1