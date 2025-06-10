Флорида перемагає Едмонтон у третьому матчі фіналу Кубка Стенлі

Пантерс вийшли вперед у серії

близько 1 години тому

Флорида Пантерс
Фото: Флорида Пантерс
Олег Гончар

Олег Гончар

У третьому матчі фінальної серії Кубка Стенлі-2025 Флорида Пантерс розгромила Едмонтон Ойлерс з рахунком 6:1, здобувши перевагу 2:1 у серії.

Перший період завершився з перевагою Пантерс 2:0 завдяки шайбам Бреда Маршанда та Картера Верхегі.

У другому періоді Кори Перрі скоротив відставання, але Флорида швидко відповіла трьома голами від Семюеля Райнхарта, Семюеля Беннета та Аарона Екблада. Остаточний рахунок встановив Еван Родрігес на 56-й хвилині.

Наступний матч запланований на 12 червня.

Кубок Стенлі. Фінал

Флорида — Едмонтон — 6:1 (2:0, 2:1, 2:0) Рахунок у серії: 2-1

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