Почесний президент ХК Донбас Борис Колесніков повідомив про чергову гуманітарну місію Фонду.

«Щодня ми працюємо, аби підтримати людей у непростий час і бути поруч тоді, коли це потрібно найбільше. Попри те, що ситуація на Донеччині з кожним днем стає складнішою, ми не залишаємо мешканців області наодинці з викликами. Наш фонд поруч – з підтримкою та необхідною допомогою», – зазначив Колесніков.

Цього разу волонтери доставили майже 7 000 продуктових наборів, а також гігієнічні вироби для літніх людей і родин з малюками. Для дітей, які зростають під звуки вибухів і тривог, фонд передав солодощі та організував святкові заходи.

До Дня молоді, який відзначався 12 серпня, спільно з Українським Червоним Хрестом м. Дружківка, благодійним фондом «Горизонт» та редакцією «Дружківки на долонях» відбулося символічне свято для дітей. Завершилося воно солодкими подарунками від торгової марки «Конті».

Допомога надійшла й до переселенців: солодощі передали у Дніпро – до центру «МиРазом», що об’єднує внутрішньо переміщених осіб із Краматорського району.

«Вдячні партнерам і всім небайдужим за те, що разом робимо добрі справи можливими», – наголосив Борис Колесніков.