Олег Гончар

Збірна Франції офіційно затверджена як учасник хокейного турніру Зимових Олімпійських ігор 2026 року замість команди Росії, яка відсторонена через розв'язану війну в Україні. Про це повідомили на сайті Федерації хокею Франції.

Раніше президент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Люк Тардіф підтвердив, що Росія не братиме участі в Олімпіаді-2026 через санкції, запроваджені у 2022 році. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що це рішення відповідає його рекомендаціям від березня 2023 року, які забороняють російським командам виступати як команда, дозволяючи лише окремим атлетам змагатися у нейтральному статусі.

Франція замінить Росію в групі A чоловічого турніру, де зіграє з Канадою, Швейцарією та Чехією, а також у групі B жіночого турніру разом із Німеччиною, Швецією, Японією та Італією.

Зимові Олімпійські ігри-2026 відбудуться з 6 по 22 лютого в Мілані та Кортіні д’Ампеццо (Італія). Чоловічий хокейний турнір включатиме 12 команд і стане першим з 2014 року, де виступатимуть гравці НХЛ.