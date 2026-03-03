Олександр Сукманський

Фрелунда (Гетеборг) виграла Хокейну Лігу Чемпіонів 2025/26, здолавши у шведському фіналі Лулео з рахунком 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0).

Це лише другий випадок в історії турніру, коли фінал завершився овертаймом. Матч відбувся в Скандинавіумі та зібрав аншлаг.

Перший період завершився без голів – обидві команди показали солідну оборону (8:3 за кидками на користь Фрелунди). Лулео мав чудовий момент в середині періоду – відскок перед воротами ледь не перетворився на гол, але Тобіас Норманн врятував Фрелунду.

На початку другого періоду Лулео знову мав шанс, але шайба влучила у дальню стійку. Потім Лулео отримав першу більшості, але скористалася нею Фрелунда: Ніклас Ласу перехопив шайбу на синій лінії, вийшов сам на сам і кинув повз блокер Маттеуса Варда – 1:0.

🚨 GOAL 🚨



Nicklas Lasu breaks the deadlock in #CHLFinal2026 with an epic short-handed breakaway goal to put @frolunda_hc into the lead! 💥#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/6biNWeR2Wc — Champions Hockey League (@championshockey) March 3, 2026

У третьому періоді Лулео взяв гру під контроль і зрівняв рахунок завдяки Еету Койвістойнену – він підправив кидок з синьої лінії від Маттіаса Броме – 1:1.

🚨 GOAL 🚨



From so far out @LuleaHockey fire and get the perfect tip on the puck to level the score in #CHLFinal2026! ✅#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/XjSaiT25yN — Champions Hockey League (@championshockey) March 3, 2026

Через кілька хвилин Фрелунда повернула лідерство в більшості: Генрік Тьоммернес розіграв з Інналою біля борту, кинув крізь трафік, а Якоб Петерсон підправив – 2:1.

🚨 GOAL 🚨



It’s a powerplay strike to tip the balance back into @frolunda_hc's favour! 🔝#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/QHgw25Csql — Champions Hockey League (@championshockey) March 3, 2026

Лулео продовжив тиск і за 16 секунд до кінця основного часу зрівняв рахунок завдяки першому голу в ХЛЧ Отто Лескінена – 2:2.

🚨 GOAL 🚨 @LuleaHockey pull their goalie and equalise with just 16 seconds left on the clock! ☝️#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/yuvgyuUqQc — Champions Hockey League (@championshockey) March 3, 2026

В овертаймі Фрелунда отримала більшість. Єре Іннала забив з кола для вкидань, влучивши в лівий верхній кут воріт Варда – 3:2.

Це п’ята перемога Фрелунди в Хокейній Лізі Чемпіонів.