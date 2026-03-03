Фрелунда виграла Хокейну Лігу Чемпіонів 2025/26, здолавши Лулео 3:2 в овертаймі
Фінал вдруге в історії турніру завершився овертаймом
близько 5 годин тому
Фрелунда (Гетеборг) виграла Хокейну Лігу Чемпіонів 2025/26, здолавши у шведському фіналі Лулео з рахунком 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0).
Це лише другий випадок в історії турніру, коли фінал завершився овертаймом. Матч відбувся в Скандинавіумі та зібрав аншлаг.
Перший період завершився без голів – обидві команди показали солідну оборону (8:3 за кидками на користь Фрелунди). Лулео мав чудовий момент в середині періоду – відскок перед воротами ледь не перетворився на гол, але Тобіас Норманн врятував Фрелунду.
На початку другого періоду Лулео знову мав шанс, але шайба влучила у дальню стійку. Потім Лулео отримав першу більшості, але скористалася нею Фрелунда: Ніклас Ласу перехопив шайбу на синій лінії, вийшов сам на сам і кинув повз блокер Маттеуса Варда – 1:0.
У третьому періоді Лулео взяв гру під контроль і зрівняв рахунок завдяки Еету Койвістойнену – він підправив кидок з синьої лінії від Маттіаса Броме – 1:1.
Через кілька хвилин Фрелунда повернула лідерство в більшості: Генрік Тьоммернес розіграв з Інналою біля борту, кинув крізь трафік, а Якоб Петерсон підправив – 2:1.
Лулео продовжив тиск і за 16 секунд до кінця основного часу зрівняв рахунок завдяки першому голу в ХЛЧ Отто Лескінена – 2:2.
В овертаймі Фрелунда отримала більшість. Єре Іннала забив з кола для вкидань, влучивши в лівий верхній кут воріт Варда – 3:2.
Це п’ята перемога Фрелунди в Хокейній Лізі Чемпіонів.
Поділитись