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Глава Федерації хокею Чехії – про війну в Україні: «Мені боляче і сумно бачити убитих людей та як страждають діти»
Однак Алоїс Гадамчик не заборонятиме місцевим хокеїстам грати за російські клуби
07:48
Алоїс Гадамчик / Фото - TwitterПрезидент Федерації хокею Чехії Алоїс Гадамчик в інтерв'ю Sport.cz висловився про війну в Україні та агресію з боку рф.
«Політика – це лайно. Я не знаю всіх об'єктивних причин того, що відбувається на Україні. Але найголовніше для мене те, що від подібного завжди страждають невинні люди. Мені боляче і сумно бачити убитих людей і страждають дітей».
«Але потім українці їздять у нас на машинах найрозкішніших марок? Цікаво, що вони тут, а не вдома».
Я не згоден з тим, що відбувається на Україні. Але заборонити нашим хокеїстам грати в Росії? Я б не став цього робити.
«Домінік Гашек, який балотувався на пост президента Федерації хокею Чехії, хотів би, щоб чеський парламент прийняв закон, що забороняє нашим людям працювати в Росії...».
«( Сміється ). Він уже назвав Овечкіна покидьком... Коли ти не живеш в країні, у тебе там немає сім'ї, легко щось говорити. Але коли уряд починає переслідувати людей за висловлення своєї думки, це неправильно. Ми не будемо карати наших спортсменів за бажання поїхати в Росію».
А тим часом київський «Сокіл» дізнався суперників в третьому раунді Континентального кубка IIHF.