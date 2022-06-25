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Глава Федерації хокею Чехії – про війну в Україні: «Мені боляче і сумно бачити убитих людей та як страждають діти»

Однак Алоїс Гадамчик не заборонятиме місцевим хокеїстам грати за російські клуби
Хокей Хокей в Європі
07:48
Глава Федерації хокею Чехії – про війну в Україні: «Мені боляче і сумно бачити убитих людей та як страждають діти»
Алоїс Гадамчик / Фото - Twitter
Президент Федерації хокею Чехії Алоїс Гадамчик в інтерв'ю Sport.cz висловився про війну в Україні та агресію з боку рф.

«Політика – це лайно. Я не знаю всіх об'єктивних причин того, що відбувається на Україні. Але найголовніше для мене те, що від подібного завжди страждають невинні люди. Мені боляче і сумно бачити убитих людей і страждають дітей».


«Але потім українці їздять у нас на машинах найрозкішніших марок? Цікаво, що вони тут, а не вдома».


Я не згоден з тим, що відбувається на Україні. Але заборонити нашим хокеїстам грати в Росії? Я б не став цього робити.

«Домінік Гашек, який балотувався на пост президента Федерації хокею Чехії, хотів би, щоб чеський парламент прийняв закон, що забороняє нашим людям працювати в Росії...».


«( Сміється ). Він уже назвав Овечкіна покидьком... Коли ти не живеш в країні, у тебе там немає сім'ї, легко щось говорити. Але коли уряд починає переслідувати людей за висловлення своєї думки, це неправильно. Ми не будемо карати наших спортсменів за бажання поїхати в Росію».


А тим часом київський «Сокіл» дізнався суперників в третьому раунді Континентального кубка IIHF.
Володимир Кириченко
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Теги

збірна Чехії (хокей)

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Глава Федерації хокею Чехії – про війну в Україні: «Мені боляче і сумно бачити убитих людей та як страждають діти»
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