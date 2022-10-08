Тардіф: «У IIHF немає агресії до росії і білорусі»
IIHF закликали призупинити діяльність Федерації хокею Канади
У WAIPU написала лист
08 жовтня 22:28
Президент північноамериканського відділення Всесвітньої асоціації союзу хокеїстів Сандру Слейтер в листі, який було відправлено WAIPU в IIHF, заявив.
З огляду на численні сексуальні домагання на протязі десятиліть і передбачувані незаконні присвоєння коштів з канадських трастових фондів, IIHF необхідно вжити заходів. Ми закликаємо IIHF вжити заходів відповідно до статуту. Федерація хокею Канади зганьбила хокей не тільки в Канаді, але і у всьому світі.
Раніше президент IIHF Люк Тардіф заявив, що у Міжнародній хокейній федерації немає ненависті до росії і білоруси.
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