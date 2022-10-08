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IIHF закликали призупинити діяльність Федерації хокею Канади

У WAIPU написала лист
Хокей Хокей в світі
08 жовтня 22:28
IIHF закликали призупинити діяльність Федерації хокею Канади
Північноамериканська відділення Всесвітньої асоціації союзу хокеїстів (WAIPU) закликало Міжнародну хокейну федерацію зупинити діяльність Федерації хокею Канади в зв'язку з тим, що канадці порушують статут IIHF. Цитує Globalnews.ca.

Президент північноамериканського відділення Всесвітньої асоціації союзу хокеїстів Сандру Слейтер в листі, який було відправлено WAIPU в IIHF, заявив.

З огляду на численні сексуальні домагання на протязі десятиліть і передбачувані незаконні присвоєння коштів з канадських трастових фондів, IIHF необхідно вжити заходів. Ми закликаємо IIHF вжити заходів відповідно до статуту. Федерація хокею Канади зганьбила хокей не тільки в Канаді, але і у всьому світі.


Раніше президент IIHF Люк Тардіф заявив, що у Міжнародній хокейній федерації немає ненависті до росії і білоруси
Денис Сєдашов
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IIHF

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