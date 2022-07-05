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IIHF залишила в силі відсторонення російських nf білоруських команд від міжнародних турнірів

Дисциплінарний комітет відхилив апеляції Федерацій країн-терористів
Хокей Чемпіонат світу
19:14
IIHF залишила в силі відсторонення російських nf білоруських команд від міжнародних турнірів
IIHF / Фото - Twitter
IIHF (Міжнародна федерація хокею з шайбою) відхилила апеляції федерацій хокею білорусі і росії з приводу відсторонення команд з цих країн від міжнародних турнірів. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

За даними комісії, звернення Федерацій хокею білоруси і росії були відхилені, оскільки рішення Ради IIHF визнані не санкцією, а реалізацією недискримінаційній політики безпеки.

Дисциплінарна рада також ухвалила рішення на користь IIHF у відгуку росії прав на проведення молодіжних і дорослих чемпіонатів світу 2023 року, а також за рішенням не призначати російських арбітрів на міжнародні турніри.

Раніше стало відомо, що збірні росії і білоруси пропустять дорослий чемпіонат світу-2023.
Володимир Кириченко
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Новини: Хокей

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