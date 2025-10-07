Олег Шумейко

За підсумками засідання членів Ради IIHF був впроваджений новий формат проведення чемпіонату світу у дивізіонах від IA та нижче.

Починаючи з сезону-2026/27 шість команд будуть розподілені на 2 групи, де вони гратимуть матчі з суперниками з протилежного тріо. Дві найкращі команди квартету вийдуть до півфіналів та боротимуться за медалі та підвищення у класі, у той час як останні команди груп зустрінуться у 2-матчевому протистоянні за збереження прописки у дивізіоні.

Зміни не торкнуться наступного розіграшу ЧС. У травні 2026 року збірна України у польському Сосновці зіграє на чемпіонаті світу-2026 у дивізіоні IA у традиційному форматі – по матчу з кожним з суперників у секстеті. Окрім України та господарів Польщі, також зіграють Казахстан, Франція, Японія та Литва.