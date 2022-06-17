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Капітан «Донбасу» зворушливо попрощався з клубом

Віктор Захаров захищав кольори донецької команди протягом 10 років
Хокей Суперліга
19:08
Капітан «Донбасу» зворушливо попрощався з клубом
Віктор Захаров / Фото - Facebook
Капітан «Донбасу» Віктор Захаров припинив співпрацю з донецьким клубом. Про це українець повідомив на своїй сторінці в Facebook, зворушливо попрощавшись з колективом.

«Дякую ХК «Донбас»! Ще обов'язково зіграємо в Донецьку! А також всім всім, з ким довелося працювати за ці 10 прекрасних років!».




Раніше повідомлялося, що Захаров був близький до переходу в чемпіонат Угорщини. В останній момент угорський клуб відмовився підписувати гравця.
Володимир Кириченко
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Віктор Захаров Донбас

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