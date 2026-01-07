Кароліна обіграла Даллас, Тампа здолала Колорадо
Бостон поступився Сіетлу, Коламбус програв Сан-Хосе
близько 2 годин тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Кароліна Гаррікейнз — Даллас Старз 6:3
Філадельфія Флаєрз — Анагайм Дакс 5:2
Баффало Сейбрз — Ванкувер Кенакс 5:3
Тампа-Бей Лайтнінг — Колорадо Еваланш 4:2
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерсі Девілз 9:0
Вінніпег Джетс — Вегас Голден Найтс 3:4 ОТ
Едмонтон Ойлерз — Нешвілл Предаторз 6:2
Сан-Хосе Шаркс — Коламбус Блю Джекетс 5:2
Сіетл Кракен — Бостон Брюїнс 7:4