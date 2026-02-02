Олег Гончар

У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулося три матчі, два з яких завершилися за межами основного часу.

Кароліна Харрікейнз на своєму льоду здолали Лос-Анджелес Кінгс — 3:2 в овертаймі. Команди обмінялися шайбами в основний час, а вирішальний гол господарі закинули в овертаймі.

Найрезультативнішим став матч у Тампі, де Лайтнінг і Бостон Брюїнз закинули 11 шайб. Основний час завершився внічию 5:5, а в серії булітів точнішими були хокеїсти Тампи — 6:5 Б.

Ще одна напружена гра відбулася в Анахаймі. Дакс вирвали перемогу над Вегас Голден Найтс — 4:3.