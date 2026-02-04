Кароліна обіграла Оттаву, Піттсбург в овертайммі програв Айлендерс, поразка Едмонтона
Коламбус поступився Нью-Джерсі, Тампа виграла у Баффало
близько 3 годин тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Кароліна Гаррікейнз – Оттава Сенаторз — 4:3;
Нью-Джерсі Девілз – Коламбус Блю Джекетс — 0:3;
Філадельфія Флаєрз – Вашингтон Кепіталз — 4:2;
Тампа-Бей Лайтнінг – Баффало Сейбрз — 4:3 ОТ;
Нью-Йорк Айлендерс – Піттсбург Пінгвінз — 5:4 ОТ;
Едмонтон Ойлерз – Торонто Мейпл Ліфс — 2:5;
Анагайм Дакс – Сіетл Кракен — 4:2.
