Кароліна розбила Нешвілл, Тампа програла Айлендерс, Едмонтон розбив Вінніпег
Оттава поступилася Сент-Луїсу, Монреаль в серії булітів виграв у Торонто
18 хвилин тому
НХЛ. Регулярний сезон
Оттава Сенаторз — Сент-Луїс Блюз — 1:2
Калгарі Флеймз — Юта Мамонт — 2:0
Бостон Брюїнз — Нью-Джерсі Девілз — 4:1
Торонто Мейпл Ліфс — Монреаль Канадієнс — 1:2 (Б)
Кароліна Харрікейнз — Нешвілл Предаторз — 6:3
Тампа-Бей Лайтнінг — Нью-Йорк Айлендерс — 0:2
Лос-Анджелес Кінгз — Чикаго Блекгокс — 6:0
Едмонтон Ойлерз — Вінніпег Джетс — 6:2
Ванкувер Кенакс — Міннесота Вайлд — 4:2
Сієтл Кракен — Детройт Ред Вінгз — 3:4