Кароліна упевнено переміг Анахайм, Піттсбург був сильнішим за Нью-Джерсі, Едмонтон здолав Вінніпег
Колорадо розгромило Оттаву, Флорида поступилася Монреалю
31 хвилину тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Бостон Брюїнс – Калгарі Флеймз — 4:1
Філадельфія Флаєрз – Торонто Мейпл Ліфс — 1:2 ОТ
Детройт Ред Вінгз – Ванкувер Кенакс — 5:1
Кароліна Гаррікейнз – Анагайм Дакс — 5:2
Монреаль Канадієнс – Флорида Пантерс — 6:2
Нью-Йорк Рейнджерс – Баффало Сейбрз — 2:5
Піттсбург Пінгвінз – Нью-Джерсі Девілз — 4:1
Вінніпег Джетс – Едмонтон Ойлерз — 3:4
Нешвілл Предаторз – Нью-Йорк Айлендерс — 2:1 Б
Колорадо Евеланш – Оттава Сенаторз — 8:2
Сіетл Кракен – Міннесота Вайлд — 2:3 ОТ
Вегас Голден Найтс – Коламбус Блю Джекетс — 5:3