Кароліна упевнено перемогла Оттаву, Едмонтон в овертаймі виграв у Вашингтона
Монреаль поступився Бостону, Лос-Анджелес в серії булітів здолав Сент-Луїс
24 хвилини тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Оттава Сенаторз – Кароліна Харрікейнз — 1:4;
Вінніпег Джетс – Детройт Ред Вінгз — 1:5;
Бостон Брюїнз – Монреаль Канадієнс — 4:3;
Коламбус Блю Джекетс – Тампа-Бей Лайтнінг — 8:5;
Сент-Луїс Блюз – Лос-Анджелес Кінгз — 4:5 Б;
Міннесота Вайлд – Флорида Пантерс — 3:4 ОТ;
Едмонтон Ойлерз – Вашингтон Кепіталз — 6:5 ОТ.