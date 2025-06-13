Хеллібак став MVP сезону НХЛ та найкращим воротарем 2024/25
Американець отримав Hart Trophy та Vezina Trophy, ставши восьмим воротарем в історії з таким досягненням
40 хвилин тому
Коннор Хеллібак, голкіпер Вінніпег Джетс, став володарем двох престижних нагород НХЛ за підсумками регулярного чемпіонату 2024/25 – Hart Trophy (MVP ліги) та Vezina Trophy (найкращий воротар).
Внесок Хеллібака допоміг Вінніпегу посісти перше місце у Західній конференції та здобути Presidents’ Trophy за найкращий результат у регулярному сезоні.
Хеллібак лідирував у лізі за кількістю перемог (47), сухих матчів (8) та середньою кількістю пропущених шайб (2.00), а також посів друге місце за відсотком відбитих кидків.
Цей тріумф зробив американця восьмим воротарем в історії НХЛ, який одночасно отримав нагороди MVP та найкращого воротаря за один сезон, приєднавшись до легенд, таких як Жак Плант, Домінік Гашек, Жозе Теодор і Кері Прайс.
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