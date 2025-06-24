Олег Гончар

Віцечемпіон України ХК Київ Кепіталз оголосив про участь у сезоні 2025/2026 Балтійської хокейної ліги. Про це клуб повідомив на офіційному сайті, підбиваючи підсумки другого сезону існування.

Участь у Балтійській лізі, яку підтримали IIHF та Латвійська федерація хокею, в клубі назвали новим викликом.

«Ми віримо в успіх і продовжимо розвивати український хокей».

У клубі заявили, що за два роки, попри війну та зруйновану хокейну інфраструктуру, вони досягли значних успіхів. Чоловіча, жіноча, молодіжна, аматорська та ветеранська команди клубу стали переможцями або призерами змагань під егідою Федерації хокею України.

Також Кепіталз планує будівництво власної арени за участю європейських архітекторів і підтримає дитячо-юнацьку школу Крижинка.