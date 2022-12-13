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ХЛЧ. «Таппара» – «Рьогле», «Цуг» – «Маунтфілд». Відео трансляція

Слідкуйте за чвертьфінальними матчами на телеканалі XSPORT і XSPORT +
Телепрограма XSPORT Хокей Ліга чемпіонів
13 грудня 15:15
ХЛЧ. «Таппара» – «Рьогле», «Цуг» – «Маунтфілд». Відео трансляція
Сьогодні, 13 грудня, відбудуться другі матчі 1/4 фіналу хокейної Ліги чемпіонів, в яких зустрінуться «Таппара» – «Регле» і «Цуг» – «Маунтфілд».

Нагадаємо, що в першій грі чииний переможець Ліги чемпіонів «Рьогле» обіграв «Таппару» 3:2, а «Цуг» і «Маунтфілд» зіграли внічию 2: 2.

За прямою трансляцією матчу «Таппара» – «Рьогле» стежте на телеканалі XSPORT. Початок о 18:30.

А протистояння «Цуг» – «Маунтфілд» покаже телеканал XSPORT +. Початок гри о 20:40.

Денис Сєдашов
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Теги

Рьогле Таппара телеканал XSPORT Маунтфілд Цуг

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