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ХЛЧ. «Таппара» – «Рьогле», «Цуг» – «Маунтфілд». Відео трансляція
Слідкуйте за чвертьфінальними матчами на телеканалі XSPORT і XSPORT +
13 грудня 15:15
Нагадаємо, що в першій грі чииний переможець Ліги чемпіонів «Рьогле» обіграв «Таппару» 3:2, а «Цуг» і «Маунтфілд» зіграли внічию 2: 2.
За прямою трансляцією матчу «Таппара» – «Рьогле» стежте на телеканалі XSPORT. Початок о 18:30.
А протистояння «Цуг» – «Маунтфілд» покаже телеканал XSPORT +. Початок гри о 20:40.
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