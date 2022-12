ХЛЧ. «Таппара» – «Рьогле», «Цуг» – «Маунтфілд». Відео трансляція

Слідкуйте за чвертьфінальними матчами на телеканалі XSPORT і XSPORT +

Сьогодні, 13 грудня, відбудуться другі матчі 1/4 фіналу хокейної Ліги чемпіонів, в яких зустрінуться «Таппара» – «Регле» і «Цуг» – «Маунтфілд».Нагадаємо, що в першій грі чииний переможець Ліги чемпіонів «Рьогле» обіграв «Таппару» 3:2, а «Цуг» і «Маунтфілд» зіграли внічию 2: 2.За прямою трансляцією матчустежте на телеканалі XSPORT.А протистоянняпокаже телеканал XSPORT +.