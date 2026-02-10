Хокейний клуб «М21» був заснований у 2020 році в Києві як аматорський спортивний проєкт, створений з нуля ентузіастами з медійного середовища. На момент формування команди її ініціатори не мали практичного досвіду гри в хокей, що згодом стало однією з ключових особливостей клубу та лягло в основу його філософії — розвиток через навчання, дисципліну та командну взаємодію.

З часом навколо «М21» сформувалося стабільне організаційне ядро, що дозволило перейти від спонтанних тренувань до системної роботи. Команда вибудувала внутрішні процеси, тренувальний цикл і управлінську модель, характерні для повноцінного хокейного клубу, зберігаючи при цьому аматорський статус і відкритість до нових учасників.

Дебют у офіційних змаганнях відбувся у сезоні 2021/22, коли «М21» розпочав виступи у Київській аматорській хокейній лізі. Частина гравців першого складу залишається в команді й сьогодні, забезпечуючи спадковість, стабільність та формування власної командної ідентичності.

Станом на п’ятий рік існування клубу «М21» зосереджений на вдосконаленні внутрішньої організації, поступальному спортивному розвитку та досягненні результатів у змаганнях. Команда декларує прагнення до перемог, водночас зберігаючи власний стиль гри, принципи взаємодії та самобутність.

Клуб дотримується відкритої політики набору гравців і свідомо працює з новачками без попереднього хокейного досвіду. Одним із напрямків розвитку є залучення учасників із футбольним бекґраундом — на думку представників команди, така підготовка сприяє швидшій адаптації до ігрової динаміки, тактичного мислення та командної роботи на льоду.

«М21» не є корпоративним або централізовано фінансованим клубом. Він функціонує як об’єднання учасників, які самостійно інвестують у власний спортивний розвиток і щоденну діяльність команди, що робить проєкт незалежним та органічним у своєму зростанні.

Окремим соціальним напрямком діяльності клубу є підтримка військовослужбовців. Хокейний клуб «М21» відкритий до участі військових і розглядає залучення до тренувань та змагального процесу як елемент фізичної та психологічної реабілітації. У команді наголошують, що хокей у цьому контексті є не лише видом спорту, а й інструментом відновлення, командної взаємодії та поступового повернення до активного цивільного життя. Для військових передбачені пільгові умови участі, а ключовою метою ініціативи є підтримка, адаптація та створення безпечного спортивного середовища.

Сьогодні хокейний клуб «М21» є прикладом аматорського спортивного проєкту, який еволюціонував у стабільну клубну структуру з чіткою ідентичністю, регулярною участю в змаганнях і соціальною складовою, що виходить за межі суто спортивних результатів.